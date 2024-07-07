Встреча кабинета министров 13-го созыва с Верховным лидером

В воскресенье утром и.о. президента Мохаммад Мохбер и члены кабинета министров 13-го созыва посетили хосейние имама Хомейни и встретились с Верховным лидером Исламской революции.

journalistشهرام مومنی نوکنده
7 июл. 2024 г., 14:57

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