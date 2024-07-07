41-я премия «Книга года» Исламской Республики Иран

Церемония вручения наград за лучшие произведения 41-й премии «Книга года» Исламской Республики Иран состоялась в субботу вечером в зале «Рудаки» с участием министра культуры и исламской ориентации Мохаммада Мехди Эсмаили.
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