Лидер Ирана принял участие во втором туре 14-х президентских выборов

Тегеран, 5 июля, ИРНА – Великий лидер Исламской революции его светлость аятолла Хаменеи сегодня утром в первые минуты голосования во втором туре 14-х президентских выборов опустил свой бюллетень в избирательную урну в хосейние им. Имама Хомейни.