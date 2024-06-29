Мегапроект линии электропередач на севере Ирана

Линия электропередачи 4-цепная 230 и 63 кВ, с двумя проводами в пучке, Ношехр - Роян, с целью улучшения качества обслуживания электроэнергией, повышения надежности, повышения уровня стабильности сети и устранения проблемы сдерживания производства электроэнергии на Ношехрской электростанции, была реализована усилиями специалистов региональной электрической сети Мазандерана и Голестана, подрядчиков, консультантов и поставщиков оборудования, и была введена в эксплуатацию в День праздника Ид ал-Гадир.