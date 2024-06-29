Международный конгресс шахидов, защищавших святыни, и фронта сопротивления состоялся в субботу в присутствии командующего Корпусом стражей исламской революции, генерал-лейтенанта Хосейна Салми в священном Мавзолее Имама Резы.
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