Международный конгресс шахидов, защищавших святыни, и фронта сопротивления

Международный конгресс шахидов, защищавших святыни, и фронта сопротивления состоялся в субботу в присутствии командующего Корпусом стражей исламской революции, генерал-лейтенанта Хосейна Салми в священном Мавзолее Имама Резы.

journalistشهرام مومنی نوکنده
29 июн. 2024 г., 20:00

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