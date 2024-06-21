Сезон сбора урожая пшеницы

Сбор первых золотистых колосьев пшеницы начинается в конце июня каждого года в стране и продолжается до начала августа. Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства, в текущем сельскохозяйственном году с полей всей страны будет собрано 13,5 миллионов тонн пшеницы.
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