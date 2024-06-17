Прогулки на природе на севере Ирана

С наступлением приятной погоды весной, соседние провинции Ардебиль и Гилян становятся пунктом назначения для альпинистов и любителей природы, которые отправляются в этот регион страны, чтобы провести время и совершить захватывающее путешествие, чтобы наслаждаться нетронутой природой, свежим воздухом и умиротворением весны.
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