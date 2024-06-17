Праздник Курбан-байрам в Джаргалане, Северный Хорасан

Праздник Курбан-байрам считается самым большим праздником для пограничных жителей-туркмен Северного Хорасана. Даже течение времени и превращение жизни в машинную эпоху не смогли серьезно повредить традициям и обычаям людей этого региона Северного Хорасана.
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