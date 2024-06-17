Театр оперы и балета "Шейда" с исполнением и вокалом Парваза Хамая и группы «Мастан», представил свою постановку во дворце Нияваран, Тегеран. Это театральное произведение рассказывает романтическую историю певца Иуды и Шейды (дочери шаха Тахмасиба), которые становятся жертвами гнева и властолюбия кызылбашей.