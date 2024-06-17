В мавзолее Имама Резы совершили праздничный намаз на Курбан-байрам

Мешхед, 17 июня, ИРНА – Сегодня утром в мавзолее Имама Резы при огромном участии народа был совершён праздничный намаз по случаю празднования Курбан-байрама.

17 июн. 2024 г., 12:26

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