В мавзолее Имама Резы совершили праздничный намаз на Курбан-байрам

Мешхед, 17 июня, ИРНА – Сегодня утром в мавзолее Имама Резы при огромном участии народа был совершён праздничный намаз по случаю празднования Курбан-байрама.
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