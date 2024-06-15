Встреча медалистов научных олимпиад с Лидером революции

Сегодня в субботу группа медалистов научных олимпиад Ирана встретились с аятоллой Хаменеи, верховным лидером Исламской революции.
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