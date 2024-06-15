Встреча председателя Комитета по международным делам Государственной Думы России с и.о. министра иностранных дел

Леонид Слуцкий, советник президента и председатель Комитета по международным делам Государственной Думы России, который совершил визит в Тегеран, в субботу встретился и провел переговоры с Али Багери, и.о. министра иностранных дел.
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