Пророк ислама сказал: ни один отец не сможет подарить своему ребенку ничего более ценного, чем хорошее воспитание. شهرام مومنی نوکنده 15 июн. 2024 г., 12:55 Похожие новости Пророк Ислама сказал: "Каждый благочестивый ребёнок, который с добротой смотрит на своего отца и мать, за каждый такой взгляд получит вознаграждение, равное полному и принятому хаджу". Источник: Бихар аль-Анвар, т. 74, с. 73. Пророк Ислама сказал: "Достаточно упрека человеку в том, что он упрекает других в том, от чего сам не может избавиться". - Аль-Кафи, том 2, страница 460 Пророк Ислама сказал: "Тот, кто действует без знаний и осведомленности, больше разрушает, чем исправляет!"
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