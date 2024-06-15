Пророк ислама сказал: ни один отец не сможет подарить своему ребенку ничего более ценного, чем хорошее воспитание.

journalistشهرام مومنی نوکنده
15 июн. 2024 г., 12:55

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