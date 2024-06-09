Пророк Ислама сказал: "Каждый благочестивый ребёнок, который с добротой смотрит на своего отца и мать, за каждый такой взгляд получит вознаграждение, равное полному и принятому хаджу". Источник: Бихар аль-Анвар, т. 74, с. 73.

journalistشهرام مومنی نوکنده
9 июн. 2024 г., 15:17

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