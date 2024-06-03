Пятый день регистрации кандидатов на пост президента

Регистрация кандидатов на президентские выборы началась в четверг. Процесс регистрации продолжается 5 дней, 7 дней отведено на проверку квалификации, а 14 дней - на предвыборную кампанию кандидатов. Голосование на президентских выборах состоится 28 июня.
Похожие новости
-
Палестинцы поставили сионистский режим в тупик операцией "Буря Аль-Аксы"
Тегеран, 3 июня, ИРНА – Палестинцы, сделав операцию "Буря Аль-Аксы" поставили сионистский режим…
-
Регистрация кандидатов на президентские выборы — четвыртый день
Регистрация кандидатов на внеочередные президентские выборы в Иране началась в четверг, 30…
??? ???????????