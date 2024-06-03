Пятый день регистрации кандидатов на пост президента

Регистрация кандидатов на президентские выборы началась в четверг. Процесс регистрации продолжается 5 дней, 7 дней отведено на проверку квалификации, а 14 дней - на предвыборную кампанию кандидатов. Голосование на президентских выборах состоится 28 июня.