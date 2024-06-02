ИРНА опубликовало серию невиданных ранее фотографий самых массовых похорон в мире

Тегеран, 2 июня. ИРНА — Инофрмационное агентство ИРНА в воскресенье, по случаю кончины основателя исламской революции имама Хомейни опубликовало невиданных ранее фотографий его похорон, которые считаются самой масштабной церемонией прощания в мире. После совершения намаза над телом имама Хомейни сначала было решено перевезти гроб с телом в Бехешт-Захру, который находился в 20 км от Мослы, причем вертолет сопровождал гроб с начала пути, в середине пути из-за большого скопления людей, которые бросились проститься со своим имамом продолжить маршрут было невозможно и вертолет с трудом приземлился и тело было доставлено в Джамаран, и объявлено что церемония похорон перенесна на следующий день. 6 июня 1989 года, на тот момент одна шестая часть населения (более десяти миллионов человек) Ирана провожали в последний путь Рухоллу Мусави Хомейни возле Бехешт-Захры. Прощания с имамом Хомейни до сих пор считается наиболее массовыми похоронами в мире.