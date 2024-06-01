Конференция «Газа: угнетённая, но стойкая»

Конференция «Газа: угнетённая, но стойкая» состоялась в субботу утром в преддверии 35-й годовщины смерти имама Хомейни. Мероприятие прошло в конференц-зале телерадиокомпании Исламской Республики Иран с участием политических и международных деятелей.

journalistشهرام مومنی نوکنده
1 июн. 2024 г., 19:29

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