Конференция «Газа: угнетённая, но стойкая» состоялась в субботу утром в преддверии 35-й годовщины смерти имама Хомейни. Мероприятие прошло в конференц-зале телерадиокомпании Исламской Республики Иран с участием политических и международных деятелей.