Церемония выпуска курсантов Военно-морских сил Армии

Церемония выпуска 295 курсантов по 23 специальностям и направлениям для получения воинских званий состоялась во вторник в присутствии адмирала Шахрама Иранни, командующего Военно-морскими силами Армии, в Военно-морской академии имени Бакира аль-Улума в Реште.
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