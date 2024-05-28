Церемония выпуска курсантов Военно-морских сил Армии

Церемония выпуска 295 курсантов по 23 специальностям и направлениям для получения воинских званий состоялась во вторник в присутствии адмирала Шахрама Иранни, командующего Военно-морскими силами Армии, в Военно-морской академии имени Бакира аль-Улума в Реште.