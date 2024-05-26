Зороастрийцы провели траурную церемонию в память покойного Раиси

Траурная церемония «Порсе» в память покойного президента Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц состоялась в субботу вечером зороастрийской общиной в храме огня иранского города Керман.

26 мая 2024 г., 11:49

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