Зороастрийцы провели траурную церемонию в память покойного Раиси

Траурная церемония «Порсе» в память покойного президента Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц состоялась в субботу вечером зороастрийской общиной в храме огня иранского города Керман.
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