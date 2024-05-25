В хосейние им. Имама Хомейни лидер Исламской революции прошла церемония памяти президента Раиси и сопровождавших его лиц

Тегеран, 23 мая – В субботу в столичном хосейние им. Имама Хомейни под руководством великого лидера Исламской революции его светлости аятоллы Хаменеи прошла церемония в память жертв авиакатастрофы, в которой мученически погибли президент, глава МИД ИРИ и другие сопровождавшие их лица. Среди мученически погибших в ходе авиакатастрофы: президент ИРИ ходжат аль-ислам валь-муслимин аятолла Раиси, имам-джамаат пятничного намаза Тебриза ходжат аль-ислам валь-муслимин Але-Хашем, глава МИД доктор Хосейн Амир-Абдоллахийан, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, глава команды охраны президента генерал сейед Мехди Мусави и члены экипажа.