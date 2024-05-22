Отдание дани уважения официальных лиц стран покойному Президенту

Политические деятели и представители различных стран в среду вечером присутствовали в зале саммита глав стран и отдали дань уважения покойному аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси, президенту, и его сопровождающим.

journalistشهرام مومنی نوکنده
22 мая 2024 г., 16:47

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