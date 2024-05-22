Аятолла Хаменеи совершил намаз над телами Президента ИРИ и сопровождавших его лиц

Великий лидер Исламской революции аятолла Хаменеи сегодня утром совершил намаз над телами президента сейеда Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц в Тегеранском университете.
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