Церемония похорон погибших при крушении вертолета президента ИРИ

Тегеран, 22 мая, ИРНА – Тела аятоллы сейеда Эбрахима Раиси – президента Ирана и сопровождавших его лиц были похоронены сегодня утром после совершения молитвы над их телами Лидером Исламской революции аятоллой Хаменеи из Тегеранского университета до площади Азади.