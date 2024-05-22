Церемония похорон погибших при крушении вертолета президента ИРИ

Тегеран, 22 мая, ИРНА – Тела аятоллы сейеда Эбрахима Раиси – президента Ирана и сопровождавших его лиц были похоронены сегодня утром после совершения молитвы над их телами Лидером Исламской революции аятоллой Хаменеи из Тегеранского университета до площади Азади.
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