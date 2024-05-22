Церемония прощания с покойными погибшими при крушении вертолета Президента

В настоящее время проводится церемония прощания с погибшими при крушении вертолета Президента Аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси - президента Ирана, Хосейна Амира Абдоллахияна - министра иностранных дел, Сейеда Мохаммада Али Аль-Хашим - имама-пятничной молитвы Тебриза, и Малика Рахмати - губернатора Восточного Азербайджана, а также их сопровождающих, в мечети Имама Хомейни в Тегеране.
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