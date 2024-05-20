Народный президент

Аятолла Сейед Эбрахим Раиси стал восьмым президентом Ирана, избранным на 13-х президентских выборах в 2020 году для управления страной.
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