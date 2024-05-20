Аятолла Сейед Эбрахим Раиси в зеркале времени

Аятолла Сейед Эбрахим Раиси был восьмым президентом Ирана, который был избран для управления страной на тринадцатых президентских выборах в 2021 году.
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