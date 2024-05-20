Спасатели ждут тела погибших при крушении вертолета Президента

Спасательные службы, армия и местные жители в районе Варзакана в понедельник утром ждут в районе медного рудника Сунгун перевозки тел погибших в результате аварии вертолета президента и его сопровождающих в город Тебриз. Вертолет с телами погибших в воскресенье, 19 мая, потерпел крушение по пути из Тебриза в район открытия плотины Гиз Галеси в восточноазербайджанской провинции Варзакан.
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