Спасатели ждут тела погибших при крушении вертолета Президента

Спасательные службы, армия и местные жители в районе Варзакана в понедельник утром ждут в районе медного рудника Сунгун перевозки тел погибших в результате аварии вертолета президента и его сопровождающих в город Тебриз. Вертолет с телами погибших в воскресенье, 19 мая, потерпел крушение по пути из Тебриза в район открытия плотины Гиз Галеси в восточноазербайджанской провинции Варзакан.