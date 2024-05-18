Последний день 35-й Тегеранской книжной ярмарки

35-я Тегеранская книжная ярмарка под лозунгом "Читаем и строим", началась в среду 8 мая 2024 года в Мечети Имама Хомейни в Тегеране и завершила свою работу сегодня 18 мая.
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