Церемония выставления золотого кубка Ксеркса

Одновременно с Неделей культурного наследия, золотой кубок Ксеркса был представлен в субботу в музее Персеполиса. Этот кубок, обнаруженный в древнем Экбатане, является одним из характерных предметов роскошной посуды периода Ахеменидов, который был перемещен из Национального музея в музей Персеполиса на три месяца для осмотра туристами.

journalistشهرام مومنی نوکنده
18 мая 2024 г., 20:50

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