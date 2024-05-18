Церемония выставления золотого кубка Ксеркса

Одновременно с Неделей культурного наследия, золотой кубок Ксеркса был представлен в субботу в музее Персеполиса. Этот кубок, обнаруженный в древнем Экбатане, является одним из характерных предметов роскошной посуды периода Ахеменидов, который был перемещен из Национального музея в музей Персеполиса на три месяца для осмотра туристами.
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