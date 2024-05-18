Одновременно с началом Международного дня музеев и Недели культурного наследия, в субботу в Национальном музее состоялось выставление глиняных табличек Ахеменидов в присутствии Али Дараби, заместителя министра культурного наследия.
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