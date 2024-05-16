Национальные соревнования по марафонскому плаванию в открытых водах (Кубок Персидского залива) и фестиваль плавания в открытых водах для детей до 14 лет состоялись в четверг до полудня на причале Марины острова Киш.
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