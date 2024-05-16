Поездка президента Раиси в Мазандаран

Аятолла Эбрахим Раиси в четверг совершил шестнадцатую поездку в рамках второго тура провинциальных поездок в Сари. Президент примет участие в открытии нескольких региональных проектов в присутствии жителей Сари.

journalistشهرام مومنی نوکنده
16 мая 2024 г., 13:19

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