Поездка президента Раиси в Мазандаран

Аятолла Эбрахим Раиси в четверг совершил шестнадцатую поездку в рамках второго тура провинциальных поездок в Сари. Президент примет участие в открытии нескольких региональных проектов в присутствии жителей Сари.
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