Выставление картины «Трапеза»

Новейшая картина художника Хасана Руханиамина под названием «Трапеза» была представлена в воскресенье в Тегеране в присутствии Мохаммада Мехди Эсмаили, министра культуры и исламской ориентации.
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