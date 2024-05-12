Выставление картины «Трапеза»

Новейшая картина художника Хасана Руханиамина под названием «Трапеза» была представлена в воскресенье в Тегеране в присутствии Мохаммада Мехди Эсмаили, министра культуры и исламской ориентации.

journalistشهرام مومنی نوکنده
12 мая 2024 г., 19:36

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