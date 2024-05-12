"Цирк" израильтян в ООН!

Постоянный представитель России в международных организациях при ООН, реагируя на действия представителя сионистского режима в ООН, который порвал Устав этой организации, заявил: "Расстояние между цирком и дипломатией сократилось".

journalistشهرام مومنی نوکنده
12 мая 2024 г., 15:32

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