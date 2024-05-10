Обряд катания в розах

Национальный и религиозный фестиваль катания в розах - это вековой ритуал в городе Амирие ,Дамган, в ходе которого младенцев катают среди цветов розы для их бодрости и свежести в первую весну их жизни. Этот фестиваль зарегистрирован как первый духовный ритаул провинции Семнан и второй духовный ритаул страны после Норуза, насчитывающий более 100 лет истории.