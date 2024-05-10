Второй тур парламентских выборов

Второй тур парламентских выборов 12-го созыв в Тегеране начался в пятницу в 8 утра. Жители Тегерана, присутствуя на 3649 избирательных участках, выберут 16 оставшихся депутатов из 32 кандидатов, прошедших во второй тур.

journalistشهرام مومنی نوکنده
10 мая 2024 г., 18:19

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