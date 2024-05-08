Открытие 28-й Международной нефтяной выставки

28-я Международная выставка нефти, газа, переработки и нефтехимии была открыта в среду до полудня в постоянном выставочном центре Тегерана в присутствии Джавада Оджи, министра нефти, и внутренних и иностранных гостей.

journalistشهرام مومنی نوکنده
8 мая 2024 г., 20:34

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