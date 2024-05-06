Озеро Зарибар в Мариване, Курдистан

Озеро Зарибар в районе Мериван является одним из туристических достопримечательностей провинции Курдистан. Район Мариван расположен в 125 километрах к северо-западу от Санандаджа. Благодаря обильным осадкам этого года, когда Мариван был самым дождливым местом в стране, уровень воды в озере поднялся во второй раз за последние 20 лет, затопив часть пешеходных дорожек и прилегающих к городскому стадиону Мериван земель.