Встреча должностных лиц и представителей Организации хаджа с Верховным лидером Ирана

Должностные лица и представители Организации хаджа, а также группа паломников в понедельник утром и накануне проведения грандиозного конгресса Ибрагимовского хаджа встретились в имамской хосейнии с аятоллой Хаменеи, Верховным лидером Исламской революции.

journalistشهرام مومنی نوکنده
6 мая 2024 г., 14:27

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