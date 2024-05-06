Встреча должностных лиц и представителей Организации хаджа с Верховным лидером Ирана

Должностные лица и представители Организации хаджа, а также группа паломников в понедельник утром и накануне проведения грандиозного конгресса Ибрагимовского хаджа встретились в имамской хосейнии с аятоллой Хаменеи, Верховным лидером Исламской революции.
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