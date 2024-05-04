Весенняя природа Хурамана, Курдистан

Деревня Хураман, расположенная в регионе Ураманат, является одним из самых красивых горных районов Ирана и достопримечательностью провинции Курдистан. Реки Сирван и Лиле, протекающие через эту деревню, дарят этой местности свежесть и красоту. Ураман - один из красивейших туристических районов Ирана, который ежегодно посещают множество внутренних и иностранных туристов.

journalistشهرام مومنی نوکنده
4 мая 2024 г., 20:19

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