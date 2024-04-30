Открытие самой высокой площадки для банджи-джампинга в мире

Самая высокая в мире тарзанка для банджи-джампинга высотой 280 метров была открыта в полдень в понедельник в присутствии любителей этого вида спорта на Телебашне Милад в Тегеране.
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