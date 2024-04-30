Открытие самой высокой площадки для банджи-джампинга в мире

Самая высокая в мире тарзанка для банджи-джампинга высотой 280 метров была открыта в полдень в понедельник в присутствии любителей этого вида спорта на Телебашне Милад в Тегеране.

journalistشهرام مومنی نوکنده
30 апр. 2024 г., 16:49

Похожие новости

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .