Поле роз и розовая вода Мейманда, Фарс

Уникальные характеристики Мейманда в выращивании роз и производстве розовой воды ежегодно привлекают множество путешественников, чтобы погулять по садам и купить цветы и розовую воду в этот сезон. Древнее событие получения розовой воды в районе Мейманд из города Фирузабад в провинции Фарс внесено в список туристических событий страны. Сбор роз начинается в конце апреля и продолжается до начала июня.
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