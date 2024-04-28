Поле роз и розовая вода Мейманда, Фарс

Уникальные характеристики Мейманда в выращивании роз и производстве розовой воды ежегодно привлекают множество путешественников, чтобы погулять по садам и купить цветы и розовую воду в этот сезон. Древнее событие получения розовой воды в районе Мейманд из города Фирузабад в провинции Фарс внесено в список туристических событий страны. Сбор роз начинается в конце апреля и продолжается до начала июня.