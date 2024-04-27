Митинг в Тегеранском университете в поддержку пропалестинских протество в вузах США

В субботу, 27 апреля, студенты, преподаватели и сотрудники Тегеранского университета провели антиизраильский митинг в поддержку пропалестинских протестов в американских и европейских университетах.

27 апр. 2024 г., 17:37

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