Митинг в Тегеранском университете в поддержку пропалестинских протество в вузах США

В субботу, 27 апреля, студенты, преподаватели и сотрудники Тегеранского университета провели антиизраильский митинг в поддержку пропалестинских протестов в американских и европейских университетах.
Похожие новости
-
Университет Иллинойса пригрозил студентам арестом и отстранением от занятий
Тегеран, 27 апреля. ИРНА — Университет Иллинойса пригрозил студентам арестом и отстранением…
-
Студенты и преподаватели Тегеранского университета провели митинг в поддержку студенческих протестов в Америке и Европе
Тегеран, 27 апреля, ИРНА - Сегодня, в субботу, 27 апреля, профессорско-преподавательский состав…
Ваш комментарий