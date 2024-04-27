Фестиваль вегетарианской и традиционной еды в Чахарбаге, Исфахан

Фестиваль вегетарианской еды прошел вечером в пятницу, 26 апреля, на Культурном переходе Чахарбаг в Исфахане. На фестивале были представлены блюда из здоровых растительных и органических продуктов, а также традиционная кухня Исфахана.

journalistشهرام مومنی نوکنده
27 апр. 2024 г., 10:10

Похожие новости

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .