Фестиваль вегетарианской и традиционной еды в Чахарбаге, Исфахан

Фестиваль вегетарианской еды прошел вечером в пятницу, 26 апреля, на Культурном переходе Чахарбаг в Исфахане. На фестивале были представлены блюда из здоровых растительных и органических продуктов, а также традиционная кухня Исфахана.
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