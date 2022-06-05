Палестинские группировки провели встречу с главой МИД Ирана

Представители палестинских группировок, участвующих в церемонии годовщины смерти имама Хомейни, провели встречу с Хосейном Амиром Абдоллахияном 5 июня в Тегеране.
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