5 июн. 2022 г., 18:33
Journalist ID: 2388
News Code: 84778363
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Палестинские группировки провели встречу с главой МИД Ирана

Представители палестинских группировок, участвующих в церемонии годовщины смерти имама Хомейни, провели встречу с Хосейном Амиром Абдоллахияном 5 июня в Тегеране.

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