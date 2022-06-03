Фестиваль туркменских лошадей в провинции Голестан

Фестиваль красоты туркменских лошадей прошел сегодня в провинции Голестан с участием 147 лошадей и судей из Ирана и Германии.
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