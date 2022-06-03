4 июн. 2022 г., 00:09
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News Code: 84777243
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Фестиваль туркменских лошадей в провинции Голестан

Фестиваль красоты туркменских лошадей прошел сегодня в провинции Голестан с участием 147 лошадей и судей из Ирана и Германии.

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