Плотина Шах-Касем в Боер Ахмаде расположена в 7 км от Ясуджа. Природа и леса вокруг плотина стали местом для отдыха местных людей и туристов в это время года.
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