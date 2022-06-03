3 июн. 2022 г., 17:15
Journalist ID: 2388
News Code: 84776991
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Плотина Шах-Касем в Боер Ахмаде

Плотина Шах-Касем в Боер Ахмаде расположена в 7 км от Ясуджа. Природа и леса вокруг плотина стали местом для отдыха местных людей и туристов в это время года.

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