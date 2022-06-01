Посол Японии посетил заповедник «Сельке» на севере Ирана

В среду, 1 июня, посол Японии в Иране Кадзутоши Айкава посетил заповедник дикой природы «Сельке» в южной части лагуны Анзали.
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