1 июн. 2022 г., 19:00
Journalist ID: 2177
News Code: 84775152
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Посол Японии посетил заповедник «Сельке» на севере Ирана

В среду, 1 июня, посол Японии в Иране Кадзутоши Айкава посетил заповедник дикой природы «Сельке» в южной части лагуны Анзали.

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