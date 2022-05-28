28 мая 2022 г., 21:17
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Футбол на заливном поле (футчел)

6-й турнир футчела прошел в Реште, Гилян, в годовщину освобождения Хорамшахра. Футчел традиционный спорт в Гиляне на севере Ирана.

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