Футбол на заливном поле (футчел)

6-й турнир футчела прошел в Реште, Гилян, в годовщину освобождения Хорамшахра. Футчел традиционный спорт в Гиляне на севере Ирана.
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