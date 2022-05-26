Иранские семьи собрались, чтобы спеть гимн «Салют, командир»

В четверг, 26 мая, около 100 тыс. иранцев собрались в четверг на стадионе «Азади» в Тегеране, чтобы спеть эпическую песню «Салют, командир».
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